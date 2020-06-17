Столкновения между радикалами и полицией произошли в Киеве у офиса президента Украины, передает корреспондент Mpravda.com.

Ранее у офиса президента Украина Владимира Зеленского состоялся митинг сторонников партии блогера Анатолия Шария. Они требовали от главы государства защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уходить в отставку. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами.

После того как сторонники партии Шария заявили о завершении митинга у офиса Зеленского и перемещении пикета к зданию МВД, присутствующие радикалы попытались покинуть двор у здания офиса президента. Правоохранители перекрыли им все выходы.

Радикалы попытались силой прорваться через кордоны полиции, однако им это не удалось. Полиция продолжает блокировать выходы со двора.

Во вторник вечером праволиберальная партия «Демократична сокира» («Демократичный топор») заявила о намерении силой помешать сторонникам партии Шария провести митинг в Киеве и «морализаторскую беседу на тему «Киев — украинский город». «Нам плевать, чего они хотят. Нам плевать, что они требуют. Мы знаем одно – сепарам (сепаратистам – ред.) не место в Киеве… Берите с собой плохое настроение. Уверены, у вас его сейчас предостаточно. Потанцуем», — сообщила политсила на своей странице в Facebook.

Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко 5 июня заявил, что 30 нападений на сотрудников СМИ зафиксировали на Украине с начала этого года. Ранее Национальный союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на сотрудников СМИ в 2019 году.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала «Страна.ua» Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал Mpravda.com Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.