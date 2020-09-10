Звезда телестройки сейчас проходит лечение от диагноза, о котором узнала совсем случайно. У девушки редкое заболевание крови, которое требует непростого лечения. Надя призывает всех своих поклонников и подписчиков вовремя обращаться к врачам и не запускать свои «болячки». Сейчас девушка проходит назначенный курс лечения, который практически не приносит результатов.



Чтобы окончательно понять, какой диагноз и прогноз ожидает Надежду, ей пришлось сменить четыре клиники и троих врачей. Ситуация непростая, потому что лечение практически бесполезно, но Надя верит, что сможет победить болезнь, она удивляет подписчиков своим позитивным настроем.



Ермакова рассказала, что у неё апластическая анемия, о которой она случайно узнала из-за воспалённой кисты. Такое заболевание кроветворной системы довольно редкое. Надя рассказала, что ещё со школьных лет ей ставили диагноз «анемия неясной этиологии», к которому никто не относился серьёзно, хотя девушку мучили головокружения, низкий гемоглобин, изредка были падения в обмороки. После того, как Надя узнала этим летом о подробностях своей болезни, она пережила множество уколов, капельниц и переливаний крови.