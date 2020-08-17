Максим Моргенштерн рассказал, что для него отношения – лишь дополнение к основной жизни. По мнению участника, не нужно долго переживать из-за расставаний, нужно лишь наслаждаться общением с человеком, если с ним хорошо, не работая над отношениями.



Этому мнению решил возразить другой Максим, Колесников. Он считает, что отношения – это тяжкий труд, над ними постоянно надо работать и совершенствоваться, искать компромиссы, угождать своей второй половинке. Колесников рассказал, что если бы не проект, он бы очень долго продолжил грустить после расставания с Алёной Савкиной.

Моргенштерн уверен, что нужно с лёгкостью вступать в отношения и расставаться, если что-то не устраивает, подбирать различные варианты. Многие зрители любят его за такой лёгкий взгляд на жизнь и разнообразие.



Кстати, в Интернете появились слухи, что Максим Моргенштерн уже выбрал себе новую девушку для отношений – Екатерину Скалон. Участники проекта разместили сторис в своих социальных сетях, где видно, что они вместе весело проводят время с друзьями.