Коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook руководитель аппарата мэрии столицы Киргизии Балбак Тулобаев.

«К сожалению, последний тест на COVID-19 мэра Бишкека А.Суракматова показал положительный результат», — написал Тулобаев.

По его словам, мэр находится в самоизоляции последние три дня, у него небольшая температура. «Он работает удаленно дома, городской и оперативный штабы, городские службы и структуры работают в штатном режиме. Пожалуйста! Вирус есть, и он опасный! Надевайте маски! Соблюдайте гигиену! Не ходите никуда!», — подчеркнул руководитель аппарата.

На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2981. Умерли 35 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1981 пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.