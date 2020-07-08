Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марина Мексика около трех лет тому назад выполнила маммопластику – операцию по увеличению груди. После хирургического вмешательства девушка заметила, что ее формы изменились и уменьшились. Также у Марины появилось осложнение (капсулярная контрактура).



Мексика считает, что виноват в негативных последствиях ее прошлый пластический хирург – доктор выбрал рискованную тактику проведения операции, а именно, поставить анатомические имплантаты через ареолы.



На днях у Марины состоялась повторная маммопластика. Теперь у девушки стоят круглые имплантаты, которые ей поставили через доступ под грудью. Результат так понравился Мексике, что она уже опубликовала фотографию своей новой груди в соцсетях. Сейчас девушка продолжает лежать в больнице, где восстанавливается после вмешательства.