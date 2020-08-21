Мама Никиты Уманского открыто рассказала о своей болезни в эфире шоу «Бородина против Бузовой». Ей было нелегко сделать это признание, но она решилась. Со слезами на глазах Светлана Николаевна рассказала, что после известия о страшном диагнозе она стремится как можно больше времени проводить с сыном и хочет устроить его счастье.



Очень активная, жизнерадостная и позитивная Светлана Николаевна производит впечатление человека с неиссякаемой жизненной энергией, поэтому её заявление о тяжелой болезни всех зрителей и участников повергло в шок. Когда женщина лежала в больнице, её сыну сказали, что Светланы Николаевны может не стать в любой момент. Женщине было очень больно слышать эти слова, но она сумела взять себя в руки и продолжить жить ради детей. Также она рассказала, что ей было неприятно слышать от Паршиной обидные слова, что она лезет в их с Никитой отношения. Может быть, Паршина отнеслась бы к будущей свекрови более положительно, если бы узнала её диагноз раньше.



Во время признания мамы в эфире, Никита не смог сдержать слёз и ушёл из студии. Владу Кадони он пожаловался, что очень тяжело переживает данную ситуацию. Мужчина долгое время носит в себе эту сильную боль.