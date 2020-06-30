Майя Донцова призналась своим подписчикам, что не знает, о чём писать песню.
Переживаю творческий кризис
Не понимаю о чем писать песню, о чем писать в инсте, что снимать…
Для меня происходящее на острове и в нашей жизни — норма, для кого то может оказаться интересным контентом😉
Помогайте! О чем?)
Из таких кризисов, я кстати, выхожу очень быстро, буквально через 20 минут, как в него впадаю, так что почитаю ваши идеи и может уже скоро забомблю интересный пост)))
А ещё, как вы относитесь к призам $ ?