Участница популярного проекта «Дом-2» Аня Левченко довольна, что попала на телестройку и обрела здесь своё счастье и любимого человека. Девушка написала пост, в котором поделилась своей радостью, что всего через 25 дней она станет законной супругой своего возлюбленного Валерия Блюменкранца. Также Аня добавила, что она испытывает счастье, что любит и любима, что выбрала себе достойного мужчину в спутники жизни, который для неё истинная опора и защита.



Многие подписчики заметили в размещённом посте нотки грусти. Аня вспоминала, как Валера спал на раскладушке рядом с ней, пытался добиться расположения девушки. Левченко добавила, что уверена в Блюменкранце и попросила не подводить её. Девушка верит, что и через пять лет они смогут сохранить и приумножить свои чувства.



Возможно, на Аню так влияет гормональная перестройка из-за беременности, но многим не понравился пост девушки по причине проглядывающихся сомнений в долговечности их будущего брака.