Ученые из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет способность протягивать от пораженных клеток «зловещие щупальца», что позволяет инфекции быстро распространяться по организму. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на исследование, которое будет опубликовано в журнале Cell.

По словам профессора Невана Кроган, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют «зловещие» нити, которые протыкают оболочки других клеток. «Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение”, — отметил он.

Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных «щупалец». Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.

В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.

В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели. В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.