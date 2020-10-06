У коронавируса SARS-CoV-2 нашли неожиданную способность заглушать боль. Ранее не известное свойство вируса обнаружили американские ученые.

Как передает РИА «Новости», обезболивающий эффект приобретается благодаря соединению S-белка, благодаря которому коронавирус проникает в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами.

Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходят с участием клеточного белка нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, являющегося фактором роста эндотелия сосудов.

По мнению ученых, именно это свойство может быть причиной бессимптомного течения болезни. Кроме того, открытие будет полезно для анестезиологов.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые выяснили, что люди с определенными мутациями в генах не подвержены заражению коронавирусом. Полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен от вируса своими генами.