Николай Должанский устал горевать по Екатерине Богдановой и решил приударить за другой участницей проекта. Новой музой «хедлайнера» телестройки стала Олеся Москалёва, с которой Колю неоднократно замечали флиртующим. По словам ребят, сейчас у них творческий союз.



Стоит напомнить, что Катя недавно покинула проект и заявила о расставании с Должанским, с которым они вместе планировали вступить в брак. Коля не стал терять время даром, он решил пригласить Олесю Москалёву на свидание. Должанский попросил девушку скрасить его одиночество и научить играть в футбол. Блондинка предложила ему дополнить соревнование сочинением стихов. Хедлайнер удивил девушку флиртом и заигрыванием, ведь в рифму он придумал фразу, что хочет девушку.



Должанский много раз говорил, что ему мало одной Кати Богдановой. Неоднократно он предлагал Селене Майер и Юле Жуковой стать его любовницами. Хотя мужчина очень тоскует по Кате и до сих пор надеется, что сможет в ближайшем будущем узаконить с ней отношения и сыграть свадьбу.