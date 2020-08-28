О влиянии возраста на скорость развития рака рассказал в своём Instagram хирург-онколог Иван Карасёв. По его словам, мнение о том, что у молодых людей онкология развивается быстрее (иногда стремительно), чем у пожилых, верно.

рак

Это связано со скоростью обменных процессов в организме, отметил медик. Кроме того, гормоночувствительные опухоли растут очень быстро на фоне высокого гормонального статуса. Например, у молодых женщин на фоне беременности рак яичников или молочных желез развивается буквально за несколько месяцев.

Любые гормональные нарушения и сбои могут привести к возникновению заболевания, напомнил Карасёв.

Ранее хирург рассказал, что у позитивно настроенных людей шансы заболеть онкологией меньше, чем у тех, кто подвержен стрессам и агрессии. Душевное состояние человека играет важную роль в его здоровье, поэтому люди, сохраняющие бодрость духа, реже болеют, в том числе, раком.

— Открытые люди, те, кто испытывают положительные эмоции, позитивно смотрят на мир, они, на мой взгляд, существенно меньше болеют, чем закрытые и агрессивно настроенные, — написал эксперт.

Также Карасёв рассказывал, что рафинированное подсолнечное масло может спровоцировать рак. По его словам, продукт в ходе рафинирования проходит обработку химическими веществами, например бензином и гексаном. Поскольку полностью очистить от них масло невозможно, они попадают в еду.