Дополнительные единовременные выплаты всем пенсионерам по 15 тыс рублей, предложенные членом Общественной палаты Султаном Хамзаевым за то, что они пережили пандемию коронавируса, не закладывались ни в федеральный бюджет, ни в Пенсионный фонд (ПФР). У государства нет свободных денег на реализацию подобной идеи, как бы она привлекательно не выглядела. Учитывая, что в России насчитывается более 40 млн пенсионеров, то правительству придется где-то изыскать около 660 млрд рублей, чтобы выполнить подобное пожелание. Однако уже в 2020 году дефицит ПФР рискует составить не менее одной пятой от этой суммы, поэтому нуждающимся в доплате старикам придется рассчитывать, скорее всего, исключительно на собственные силы.

Вопрос о дополнительных ассигнований пенсионерам, пострадавшим в результате мировой пандемии коронавируса, необходимо внести в конкретный закон, а его решение должно быть зафиксировано на уровне правительства. Пока подобная идея остается в статусе инициативы, заметил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Ежемесячно на пенсии выделяется 625-650 млрд рублей, на большее ни в госказне, ни в ПФР просто нет средств.

Призывая создать «дополнительный механизм адресной помощи» пенсионерам, Хамзаев указывал на имеющийся опыт, связанный с другой социальной группой из категории наиболее уязвимых групп населения. Согласно поручению президента Владимира Путина, с 1 июня семьи с детьми от 3 до 6 лет получили по 10 тыс рублей в качестве поддержки в период пандемии. Россияне с детьми младше довольствовались субсидиями по 5 тыс рублей. В конце месяца глава государство пообещал повторные выплаты. В итоге общий объем средств, выделенных семьям с детьми, превысил 555 млрд рублей. Что касается разовой выплаты пожилым людям, то ее пока получили только москвичи — по 4 тыс рублей. Во время самоизоляции такая мера затронула примерно 1,6 млн человек.

Кто в России больше пострадал от коронакризиса, кто больше заслуживает помощи от государства — можно рассуждать до бесконечности. Но в случае с пенсионерами этот вопрос упирается в государственные резервы. Уровень зависимости Пенсионного фонда от федерального бюджета вырос до своего абсолютного максимума: сегодня 49% средств ПФР поступает из госказны, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Во многом ситуация связана с тем, что с 1 апреля для малого и среднего бизнеса была снижена общая ставка страховых взносов с 30% до 15% с зарплат выше МРОТ. Это автоматически приводит к выпадающим доходам для ПФР, Фонда ОМС и Фонда социального страхования. Потенциальные потери, оцениваемые экспертами в 300-400 млрд рублей в год, приходится компенсировать из бюджета. Кроме того, напоминает Сафонов, отдельным категориям пенсионеров предоставляются бесплатные дорогие противовирусные лекарства, что также необходимо учитывать в расчете на предоставление дополнительный ассигнований.

Инициатива представителя Общественной палаты смахивает на попытку самопиара, считает доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его словам, по отношению к пенсионерам (по сути — бюджетникам) власти исправно выполняют социальные обязательства, а цены на медикаменты во время пандемии выросли несколько меньше, чем на 15 тыс рублей, которые предлагаются выплатить старикам. Здесь логичен адресный подход: например, если кому-то не хватает денег на проведение платной операции, не предусмотренной полисом ОМС. Кроме того, говорит Смирнов, у любого проекта такого масштаба должно быть внятное финансово-экономическое обоснование. «В публичное пространство вброшена громкая идея, а дальше — думайте сами, что с ней делать», — отмечает эксперт.

Кстати, в контексте рассуждений об антикризисных мерах стоит упомянуть законопроект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров, подписанный 20 июля президентом Владимиром Путиным. Этот документ позволяет пожилым россиянам воспользоваться отсрочкой по кредитам в пределах 1 млн рублей на срок до двух лет (действует до 1 июля 2022 года). Впрочем, по оценкам экспертов, воспользоваться льготой захотят немногие — из-за различных ограничений, прописанных в проекте, и дополнительных выплат по самому долгу подобная преференция рискует оказаться бесполезной.