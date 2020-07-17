У Берлина нет собственной информации по заявлениям британской стороны о возможных хакерских атаках, связанных с разработкой вакцин, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией, состоим в контакте и обмене с британскими ведомствами. На сегодняшний момент я не могу сообщить вам о собственных сведениях о том, что касается сообщения британской стороны о своем расследовании по данной теме», — сказал Бургер.

В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19. Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ — это «пропагандистский шаг».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.