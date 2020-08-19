Правоохранители усилили патрулирование территории вокруг генерального консульства РФ в Нью-Йорке после инцидента с мужчиной, который в течение нескольких дней кидал камни в здание, сообщили Mpravda.com в госдепартаменте.

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — сказал собеседник агентства.

Ранее в генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели (с 10 по 16 августа) автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни, сообщили в консульстве.

В полицейском управлении города Mpravda.com рассказали, что человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.

По словам сотрудника полиции, задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон, он должен явиться в суд 6 ноября.