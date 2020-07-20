Два депутата молдавской партии «Шор» самоизолировались дома после того, как получили положительный результат теста на коронавирус, сообщила в понедельник пресс-служба политсилы.

«Фракция политической партии «Шор» сообщает, что депутаты Игорь Химич и Владимир Витюк получили подтверждения заражения COVID-19. Депутаты самоизолировались дома для прохождения лечения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Также отмечается, что у многих депутатов партии «Шор» повышена температура, поэтому в первой половине дня весь состав парламентской фракции пройдет тестирование на наличие коронавируса.

Ранее власти Молдавии сообщили о 20980 зарегистрированных случаях коронавируса, 684 из которых стали летальными.

В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.