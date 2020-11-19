Неоднократно отмечалось, что коронавирус «щадит детей»: они болеют либо легко, либо вообще без симптомов. Исключения из этого правила есть, но они редки.

медведь

Недавно австралийский ученые рассказали, что зафиксировали у детей аномальный случай COVID-19. У них появились антитела, хотя несколько тестов подряд на ковид показывали отрицательный результат.

Дело было так. Семья, состоящая из мамы, папы, двух мальчиков семи и девяти лет и пятилетней девочки, попала под наблюдение медиков. Заболели оба родителя. Вся семья проживала все это время в одной квартире, а девочка спала в родительской постели, несмотря на то, что и мать, и отец болели.

Всех — и взрослых, и детей — проверили на коронавирус. У родителей результаты анализов оказались положительными, а у всех несовершеннолетних — отрицательными.

У обоих мальчиков вскоре после того, как заболели родители, появились лёгкие симптомы инфекции. У детей снова взяли тесты, и снова они оказались отрицательными. Что касается девочки, то никаких симптомов у нее так и не появилось.

У семьи брали анализы постоянно, причем самые разные. Что антитела вскоре появились у родителей — это логично, но они же появились и у детей. Самое удивительное — у девочки, которая не демонстрировала никаких признаков болезни, реакция антител оказалась наиболее высокой.

Как сообщали медики из Южной Кореи, организм детей, которые заразились коронавирусом, продолжает вырабатывать множество вирусных частиц на протяжении двух-трех недель, даже если видимых симптомов болезни у них нет.