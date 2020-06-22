У 16 членов экипажа российского транспортного судна, пришвартованного в порту Пусана, 22 июня был выявлен COVID-19, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на мэрию города и профсоюз работников морских перевозок.

С носителями коронавируса контактировали порядка 160 членов профсоюза и других работников порта, поднимавшихся на судно для разгрузки и ремонта. Все они в экстренном порядке изолированы в отдельном помещении.

Согласно заявлению профсоюза, плотно контактировали с заразившимися 34 человека. В силу характера работ медицинские маски они не носили.