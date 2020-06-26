Александра Черно готовится к своим предстоящим родам, которые должны произойти в середине лета. Так, медики предварительную дату родов ставят на 20-ое июля. Сейчас будущая мама вместе со своим супругом Иосифом Оганесяном ушли в декрет. Ребята поведали, что устроят партнерские роды.



Недавно Саша призналась, что ее состояние резко ухудшилось. Вчера, в день рождения Черно, у нее возникли тянущие боли внизу живота, и она убедила Йосю отвезти ее в больницу. Встревоженная Саша уже была готова рожать, но медики успокоили будущую маму, констатировав ложные схватки.



Девушку отправили домой, чтобы она продолжала вынашивать ребенка. Спрогнозированную дату родов медики не изменили и ждут Сашу на роды через три недели. По словам Саши, в ее жизни сейчас наступила черная полоса – ей часто становится плохо, а в быту постоянно не везет.