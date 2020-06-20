Японские военнослужащие обнаружили в районе островов Амамиосима на юге страны неизвестную подводную лодку. Об этом сообщили в Министерстве обороны Японии.

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что утром в субботу, 20 июня, та же подлодка была обнаружена западнее острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны.

Министр обороны страны Таро Коно распорядился делать все возможное для «поддержания бдительности и сбора информации».