В начале XX века этот вид сильно пострадал от промысла.

У берегов немецкого острова Бальтрум в районе Ваттового моря впервые за долгое время увидели морскую лисицу, пишет Stern.

Морская лисица, или шиповатый скат, обитал в этих местах в начале XX века. Именно мелководье Ваттового моря считалось «детским садом» для неокрепших морских лисиц. По данным Всемирного фонда дикой природы, только в 1910 году у берегов Ваттового моря выловили около 18 000 гладких и шиповатых скатов.

Фото: Uilke van der Meer

В 2020 году в водах Ваттового моря морскую лисицу увидел гид национального парка в Дорнуме Уилке ван дер Меер. Он рассказал, что более чем за 30 лет работы в парке ни разу до этого момента не встречал шиповатого ската.

«Этот вид долгое время был наиболее распространенным в германских водах, однако активный промысел привел к его исчезновению. Последние 10 лет мы фиксируем рост популяции морских лисиц в Других частях Северного моря», – отметил Кристоф Штрански из Института рыболовства в Бремерхафене.

Ваттовое море – череда мелководных морских участков, которая является частью акватории Северного моря (омывает берега Северной Европы). В 2009 году 66% территории Ваттового моря были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.