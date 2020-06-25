Пять граждан Южной Кореи и один гражданин Ганы похищены с судна у берегов Бенина, в МИД РК создана экстренная группа по их спасению, сообщили в МИД.

Как сообщили в МИД, 24 июня в 15.40 по местному времени (18.40 мск) неизвестные напали на судно под флагом Ганы Panofi Frontier в море примерно в 111 километрах от южного побережья Бенина и похитили шесть человек, включая одного гражданина Ганы и пять граждан Южной Кореи. Всего на судне находились 30 человек.

«На данный момент неизвестно, кто были нападавшие и их местонахождение. МИД в четверг создал группу экстренного реагирования на базе Управления по защите южнокорейских граждан за границей и в тесном сотрудничестве с ответственными органами в Южной Корее и в Бенине сделает все, чтобы быстрее освободить наших граждан», — заявили в МИД.

По данным агентства Рёнхап с 2014 по 2019 год были похищены или попали в плен 523 южнокорейских гражданина.