У митрополита Минского и Заславского, Патриаршего экзарха всея Беларуси Павла (Пономарева) нашли автомобиль с московскими номерами стоимостью 9,5 млн рублей.

Согласно информации телеграм-канала «Церквач», митрополит Павел с 2017 года является владельцем автомобиля Mercedes S400 4Matic Maybach, рыночная стоимость которого на данный момент составляет 9, 5 млн рублей.

В Белорусской православной церкви пока информацию о дорогой машине, оформленной на имя экзарха, не комментировали.

Как писал «Рамблер», в середине июля СМИ сообщили, что игуменья Покровского женского монастыря Русской православной церкви (РПЦ) в Москве Феофания приобрела автомобиль Mercedes S 500 4MATIC за 9,5 млн рублей. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Диакон Андрей Кураев отреагировал на нее словами: «Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом». Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что дорогие машины церковнослужителям дарят богатые прихожане. Патриарх Кирилл, в свою очередь, обязал настоятельницу продать автомобиль.