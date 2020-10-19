Автовладельцы в России с 19 октября получили возможность приобретать полисы ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Такая схема продажи предусмотрена вступившими в силу поправками к закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Новые правила гласят, что стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию, передает РИА «Новости». Отметим, что два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволяют россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, были подписаны президентом Владимиром Путиным подписал в июле этого года.

Напомним, с 1 октября в России действуют прежние правила страхового возмещения по ОСАГО, которые временно изменялись из-за пандемии коронавируса. Если у виновника ДТП истек срок действия карты о прохождении техосмотра, то страховая компания, как и раньше, может предъявить к нему требование компенсировать все за свой счет.

Из-за эпидемии Covid-19 российским автовладельцам ранее разрешили с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договоры ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении ТО. Соответствующий закон гласит, что водители должны предоставить эти документы страховщикам не позднее 31 октября 2020 года.

В середине сентября в Минфине напомнили, что автовладельцы, купившие полисы ОСАГО без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса, должны до конца октября оформить диагностические карты и предоставить их страховщикам.

«Неисполнение обязанности владельцем транспортного средства по представлению документов о прохождении технического осмотра в определенные законом сроки при наступлении страхового случая, может привести к негативным последствиям — предъявлению к причинителю вреда регрессного требования страховщика в размере произведенного им потерпевшему страхового возмещения», — отмечалось в сообщении ведомства.