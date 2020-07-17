Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу у Андаманских островов в Индийском океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (17.03 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 236 километрах к востоку от города Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным службы, это уже не первое за сутки землетрясение в данном регионе: ранее были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8, а также 4,6 и 5,1.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.