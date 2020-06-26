На прошлой неделе Илья Яббаров устроил для своей возлюбленной Анастасии Голд романтическую помолвку на поляне, а для торжественности случая пригласил свою любимую исполнительницу Любу Успенскую.



Во время свидания Илья презентовал Голд дорогое помолвочное кольцо с бриллиантами. Как позже признался парень, украшение стоило ему более 100000 рублей. Счастливая девушка согласилась выйти замуж за парня, и ребята уже подали заявление в ЗАГС.



Теперь же Настя не может найти свое кольцо. Девушка уверена, что его украли из-за дороговизны. Голд разрыдалась от этой ситуации, ведь терять кольцо перед свадьбой – плохая примета. Илья же признался, что у его первой жены происходила идентичная ситуация – перед свадьбой у нее украли помолвочное кольцо. В итоге, после бракосочетания ребята стали часто ссориться и в скором времени развелись.