Известный телеведущий Николай Дроздов почувствовал ухудшение самочувствия. У ведущего поднялась температура, а также появились насморк и кашель.
У Николая Дроздова врачи заподозрили коронавирусную инфекцию и предложили его госпитализировать, так как из-за преклонного возраста тот находится в зоне риска, однако сам ведущий отказался ехать в больницу и предпочел остаться дома.
Николай Дроздов рассказал журналистам, что сейчас соблюдает режим самоизоляции. 83-летний биолог и сам думал, что у него коронавирус, но тест оказался отрицательным, что очень его обрадовало. Сейчас его самочувствие улучшается. Также Дроздов сообщил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.
«Несмотря на то, что коронавируса нет, он каждый день может появиться. Я принимаю противовирусные препараты. Слава Богу, меня не потащили в «Коммунарку». Я сделал прививку от гриппа недавно. Когда он накладывается на коронавирус, это может закончиться плохими последствиями. Поэтому я поехал и сделал. А от коронавируса прививаться не собираюсь. Подожду, пока четко не скажут, что вакцина действует», — рассказал Николай Дроздов Собеседнику.