Известный телеведущий Николай Дроздов почувствовал ухудшение самочувствия. У ведущего поднялась температура, а также появились насморк и кашель.

У Николая Дроздова врачи заподозрили коронавирусную инфекцию и предложили его госпитализировать, так как из-за преклонного возраста тот находится в зоне риска, однако сам ведущий отказался ехать в больницу и предпочел остаться дома.

Николай Дроздов рассказал журналистам, что сейчас соблюдает режим самоизоляции. 83-летний биолог и сам думал, что у него коронавирус, но тест оказался отрицательным, что очень его обрадовало. Сейчас его самочувствие улучшается. Также Дроздов сообщил, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.