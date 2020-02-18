Китайская Xiaomi готова выполнять требования закона о предустановке российского программного обеспечения.

«Мы привержены соблюдению всех норм российского законодательства, и в случае необходимости установки дополнительного программного обеспечения мы будем устанавливать его в рабочем режиме», — приводит слова пресс-службы RNS 18 февраля.

По словам представителя Xiaomi, такая практика уже тщательно отработана и успешно применяется компанией.

Накануне на требование закона согласилась Samsung Electronics.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, продаваемую в России, в частности, антивирус, навигатор, поисковик, программу доступа к госуслугам и платежные системы. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон вступит в силу 1 июля. За установку будут отвечать производитель или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры.