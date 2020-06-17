Президент США Дональд Трамп заявлял, что не желает предоставления военной помощи Украине, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Как отмечает издание, Трамп неоднократно требовал от официальных лиц Белого дома прекратить оказание военной помощи Украине «в качестве возмездия за ее действия в 2016 году» и «в качестве рычага давления» на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

«Украина пыталась меня уничтожить. Я не заинтересован в помощи им», — приводит издание слова Трампа, опубликованные в книге Болтона.

Отмечается, что президент США заявил в ходе совещания в Белом доме в мае 2019 года, посвященного военной помощи Украине, что глава украинского государства Владимир Зеленский может посетить Белый дом только, если тому сообщат, что на этот счет думает сам Трамп.

Демократы уже добились в прошлом году импичмента президенту Дональду Трампу в палате представителей по обвинению в том, что тот пытался в разговоре с Зеленским повлиять на расследование в отношении Байдена. Сенат оправдал Трампа голосами его однопартийцев-республиканцев.

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, сейчас она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.