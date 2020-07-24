Экономисты, стремящиеся понять, по какой траектории движется экономика, могут наблюдать за неровностями и даже срывами в ее динамике на фоне новых вспышек коронавируса в разных районах США.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил в четверг, что его еженедельный экономический индекс предполагает сокращение американского ВВП в 2020 году на 7,08%. Эта оценка за последние недели почти не изменилась и соответствует прогнозам многих из руководителей ФРС на текущий год.

Между тем в Oxford Economics утверждают, что перспективы становятся мрачнее. В аналитической записке для своих клиентов экономисты этой фирмы отмечают, что "фундамент восстановления начинает трескаться под тяжестью плохо управляемого кризиса в здравоохранении". Собственный индикатор восстановления экономики Oxford Economics на неделе 4-10 июля упал третий раз за пять недель из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, снижения спроса и сохранения высокого уровня безработицы с миллионами безработных американцев.

Индикатор фирмы также указывает, что, несмотря на ухудшение экономических перспектив, условия финансирования улучшились. Это говорит о том, что рынки сохраняют силу в условиях неясности дальнейшего пути реальной экономики.

Экономисты HSBC обращают внимание на данные, указывающие на спад мобильности потребителей, которые предпочитают оставаться дома, чтобы защититься от коронавируса.

«Все это представляет очевидные понижательные риски для роста экономики и для рынка труда, — пишут экономисты HSBC. — Вероятность быстрого непрерывного восстановления экономической активности к докризисным уровням и раньше не была высокой, а в свете последних тенденций стала еще ниже».

Расходы по кредитным картам, отслеживаемые JP Morgan Chase, тоже указывают на потерю импульса, хотя в компании и отмечают, что связь между расходами и риском заболеть в последнее время ослабла, поскольку многие люди адаптируются к новым стратегиям безопасности.

«За период по 18 июля расходы контрольной группы из 30 млн держателей кредитных и дебетовых карт мало изменились по сравнению с концом июня, — сообщают в банке. — Это говорит о том, что процесс стремительного экономического восстановления, наблюдавшийся в мае и начале июня, хоть и потерял импульс, но в обратном направлении не развернулся».

Признаки того, что экономика далека от процветания, не удивят руководителей ФРС, которые соберутся на заседание на следующей неделе. Хотя изменения в денежно-кредитной политике не ожидаются, представители центрального банка ранее отмечали, что неожиданно сильное восстановление потеряло обороты из-за проблем с обузданием пандемии, возникших в ряде районов страны.

Обеспокоенность руководства ФРС временами начинает перерастать в открытое разочарование. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, например, уже не раз отмечал, что американцы отказываются делать одну простую вещь, которая может быть эффективнее любых усилий правительства.

«Если бы мы все носили маски, то это существенно ограничило бы распространение болезни. Тогда бы экономика роста быстрее, уровень безработицы у нас был бы меньше и нам вряд ли пришлось бы переносить отмену некоторых карантинных ограничений», — сказал Каплан в интервью Fox Business Network 10 июля.

"Денежно-кредитная и бюджетная политика играют ключевую роль, но основной мерой экономической политики теперь должно стать ношение масок и добросовестное соблюдение рекомендуемых регламентов здравоохранения, — отметил он. — Если мы будем это делать, то будем быстрее расти".