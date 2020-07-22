Компания Facebook намерена проверить, может ли работа действующих в социальных сетях алгоритмов привести к дискриминации по расовому признаку, и исправить эти недочеты, сообщает газета Wall Steet Journal со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией.

Команды разработчиков, которые будут заниматься вопросами «равноправия и инклюзивности», были созданы в самой компании Facebook и в принадлежащем ей приложении Instagram. Как отмечает издание, эксперты намерены проверить, как алгоритмы компании, в частности, системы машинного обучения, влияют на представителей национальных меньшинств.

«Движение за расовую справедливость имеет очень важное значение для нашей компании», — заявил представитель Instagram Вишал Шах. «Любая предвзятость в наших системах и правилах мешает тому, чтобы предоставлять платформу для самовыражения всем людям», — добавил он.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.