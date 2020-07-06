Российский боксер Александр Беспутин, которого ранее признали виновным в употреблении допинга, лишен чемпионского пояса WBA, сообщает Boxing Scene.

За пояс в полусреднем весе, ставшего вакантным, поборются кубинец Йорданис Угас и американец Абель Рамос. Победитель этого боя встретится с Раджабом Бутаевым, который уступил Беспутину в титульном поединке.

29-летний Беспутин провалил допинг-тест вскоре после чемпионского поединка. В организме Александра обнаружили следы лигандрола — селективного модулятора андрогенных рецепторов, схожего с анаболическими стероидами.

Россиянин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, уверенно победив Бутаева по очкам единогласным решением судей с одинаковым счетом 116:112.

В активе Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы, подписав контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.