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Американская компания Walt Disney сильно сократила расходы а размещение рекламы в Facebook на фоне бойкота соцсети из-за недостаточно жестокой борьбы с проявлением расизма.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, компания занимала первое место по тратам на рекламу в этой соцсети в первом полугодии 2020 года, а также второе место по итогам 2019 года. В этом году Walt Disney потратила 210 млн долларов на рекламу своего сервиса потокового видео Disney+ в Facebook.

По данным издания, принадлежащая компании, оператор сервиса Hulu, приостановила размещение в Instagram. Всего с 15 апреля по 30 июня Hulu выделила на рекламу 16 млн долларов.

Сотни компания в США и других странах в последние недели заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook, так как руководство соцсети якобы не предпринимает мер для удаления сообщений расистского характера.