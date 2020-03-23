Накануне тюнинг-ателье представило эксклюзивный Suzuki Jimny, созданный по заказу одного из частных клиентов. Новинка получила ряд элементов обвеса от стандартного пакета Sport Line Black Bison Edition, который из Jimny делает миниатюрную копию Mercedes-Benz G-Class (Гелендваген), а также измененную подвеску.

Новый комплект включает иной бампер спереди с интегрированными полосками светодиодов, массивную радиаторную решетку с вертикальными секциями и рельефный капот с увеличенными воздухозаборниками. Кроме того, внедорожник оснастили пластиковыми расширителями колесных арок, без которых теперь не обходится ни один вариант тюнинга для Jimny.

«Внешний облик модели дополнен увесистым спойлером над пятой дверью и колесами с внедорожной резиной на тонированных легкосплавных дисках, а кузов покрыт специальным защитным составом, предотвращающим появление царапин», — сообщает издание «Новые автомобили».

Модернизация коснулась и подвески. Здесь появились усиленные пружины и амортизаторы, а также иные реактивные тяги — всё это позволило заметно увеличить клиренс и существенно улучшить геометрическую проходимость Suzuki Jimny.