Для більшості людей сама думка про операцію на головному мозку викликає тривогу. Але ще більше здивування виникає тоді, коли пацієнт дізнається, що під час певного етапу втручання його можуть розбудити, попросити відповісти на запитання, назвати предмети, порахувати або навіть поговорити з лікарями. На перший погляд це звучить як сюжет із науково-фантастичного фільму, однак насправді така методика давно використовується у провідних нейрохірургічних центрах світу.

Wake-up анестезія або awake surgery стала одним із найбільш показових прикладів того, як сучасні технології змінюють підходи до лікування захворювань нервової системи. Її застосування дозволяє значно підвищити безпеку операцій у функціонально важливих ділянках мозку та максимально зберегти мовлення, рухи, пам’ять і когнітивні здібності пацієнта. Більше про сучасні підходи до лікування складних патологій головного мозку та можливості UMEDEX можна дізнатися під час консультації зі спеціалістами центру.

Ще кілька десятиліть тому багато новоутворень, розташованих у так званих «красномовних» або функціонально значущих зонах мозку, вважалися практично неоперабельними. Ризик втрати мовлення, розвитку паралічів чи стійких неврологічних порушень був надто високим. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Завдяки розвитку анестезіології, нейронавігації, інтраопераційного нейромоніторингу та wake-up технологій лікарі отримали можливість контролювати стан пацієнта безпосередньо під час операції.

Wake-up анестезія дозволяє оцінювати функції мозку в реальному часі. Якщо певна ділянка відповідає за мовлення чи рухову активність, команда може перевірити її роботу безпосередньо під час видалення патологічного утворення.

Чому під час операції на мозку інколи недостатньо звичайного наркозу

У більшості хірургічних втручань пацієнт перебуває у стані глибокого медикаментозного сну від початку до завершення операції. Для багатьох захворювань цього цілком достатньо.

Однак головний мозок має свої особливості.

Існують ділянки, які відповідають за мовлення, розуміння слів, рухи кінцівок, координацію, здатність читати, писати та виконувати складні когнітивні завдання.

Анатомічні межі цих зон можуть відрізнятися у різних людей. Навіть сучасні методи діагностики не завжди дозволяють зі стовідсотковою точністю передбачити, де саме проходять індивідуальні функціональні центри конкретного пацієнта.

Саме тому під час операції лікарям інколи необхідно отримати підтвердження безпосередньо від мозку. І найкращий спосіб зробити це — попросити людину виконати певне завдання під час втручання.

Якщо пацієнт продовжує правильно називати предмети, читати речення чи рухати рукою, це означає, що функціонально важливі структури залишаються неушкодженими.

Що таке wake-up анестезія насправді

Назва технології часто викликає неправильні асоціації. Більшість людей уявляють, що пацієнт раптово прокидається посеред операції та відчуває біль.

Насправді це зовсім не так. Wake-up анестезія є ретельно спланованою методикою, яка передбачає контрольоване пробудження людини лише на певному етапі втручання.

Операція умовно поділяється на кілька фаз. На початковому етапі пацієнт перебуває під анестезією. Після відкриття доступу до необхідної ділянки мозку анестезіолог поступово зменшує рівень медикаментозної седації. Людина прокидається у комфортному стані, без болю та без відчуття паніки. У цей момент медична команда починає функціональне тестування. Після завершення найбільш відповідального етапу операції пацієнта знову переводять у стан медикаментозного сну. Усе це відбувається під постійним контролем анестезіолога.

Саме тому процедура є значно безпечнішою та комфортнішою, ніж здається на перший погляд.

Під час яких операцій застосовується wake-up технологія

Найчастіше методика використовується при пухлинах головного мозку. Особливо тоді, коли новоутворення розташоване поруч із зонами, які відповідають за мовлення. Наприклад, гліоми лобової або скроневої часток можуть знаходитися в безпосередній близькості до мовних центрів. Видалення такої пухлини без контролю функціональної активності потенційно підвищує ризик післяопераційних ускладнень.

Ще одним показанням є хірургія епілепсії. У деяких пацієнтів патологічне вогнище локалізується поблизу ділянок, які забезпечують складні когнітивні функції. Під час втручання лікарям необхідно максимально точно визначити межі безпечного видалення тканин.

Wake-up анестезія також може застосовуватися при окремих судинних патологіях та інших складних захворюваннях, коли важливо оцінювати функціональний стан мозку в реальному часі.

Оптимальний варіант — це використання awake surgery у випадках, коли очікувана користь від контролю функцій значно перевищує потенційний дискомфорт для пацієнта.

Як проходить пробудження під час операції

Одне з найпоширеніших запитань стосується того, що саме відчуває людина під час wake-up етапу.

Насправді більшість пацієнтів описують цей період як стан легкого пробудження після сну. Людина усвідомлює, що знаходиться в операційній, чує голоси лікарів та може відповідати на запитання. При цьому больових відчуттів немає. Головний мозок не містить больових рецепторів. Саме тому маніпуляції безпосередньо на тканині мозку не супроводжуються болем.

Додатково анестезіологічна команда забезпечує адекватне знеболення м’яких тканин та підтримує комфортний стан пацієнта. Під час пробудження поруч із людиною постійно знаходяться спеціалісти. Вони підтримують контакт, пояснюють кожен етап та допомагають знизити рівень тривожності.

У багатьох випадках пацієнти після операції навіть дивуються тому, наскільки спокійно минув цей період.

Які завдання виконують пацієнти під час awake surgery

Конкретні тести підбираються індивідуально. Все залежить від того, у якій ділянці мозку працює нейрохірург.

Якщо операція проводиться поруч із мовними зонами, людину можуть попросити називати зображення на екрані, повторювати слова або відповідати на прості запитання.

Під час втручань біля моторної кори пацієнт може рухати пальцями руки, піднімати кінцівку чи виконувати нескладні рухи. Іноді використовуються більш складні когнітивні завдання. Наприклад, читання тексту, виконання арифметичних дій або впізнавання об’єктів.

Якщо під час стимуляції певної ділянки мозку виникають труднощі з виконанням завдання, це сигналізує лікарям про те, що зона має важливе функціональне значення. У такій ситуації тактику операції можуть змінити. Саме завдяки такому підходу вдається уникнути багатьох неврологічних ускладнень.

Чому пацієнтів готують до wake-up анестезії заздалегідь

Психологічна підготовка є одним із найважливіших етапів. Для людини дуже важливо розуміти, що саме буде відбуватися під час операції. Саме тому перед втручанням команда детально пояснює всі нюанси.

Пацієнту розповідають, коли відбудеться пробудження, які завдання потрібно буде виконувати та які відчуття можуть виникати. Іноді проводяться навіть своєрідні репетиції майбутнього тестування. Людина заздалегідь знайомиться із картками, словами чи вправами, які використовуватимуться під час операції.

Такий підхід значно знижує рівень стресу. У більшості випадків після детального обговорення пацієнти сприймають wake-up технологію значно спокійніше.

Міфи про пробудження під час операції

Навколо awake surgery існує чимало міфів.

Перший із них полягає в тому, що пацієнт нібито відчуває весь процес операції. Насправді людина бере участь лише у короткому функціональному тестуванні.

Інший поширений страх пов’язаний із болем. Проте сучасні методи анестезії дозволяють ефективно контролювати больові відчуття.

Ще один міф полягає в тому, що така технологія використовується через нестачу медикаментів або неможливість провести звичайний наркоз. Насправді все навпаки. Wake-up анестезія є однією з найбільш складних та високотехнологічних методик сучасної анестезіології. Вона потребує досвіду, ретельного планування та злагодженої роботи великої команди спеціалістів. Саме тому такі втручання виконуються переважно у центрах, які мають значний досвід функціональної нейрохірургії.

Хто бере участь у проведенні wake-up операції

Подібні втручання є прикладом справжньої командної роботи. У процесі одночасно беруть участь нейрохірурги, анестезіологи, нейрофізіологи, операційні медсестри та інколи спеціалісти з нейропсихології. Кожен учасник має свою зону відповідальності.

Анестезіолог контролює рівень седації та забезпечує комфортний стан пацієнта.

Нейрохірург проводить видалення патологічних тканин.

Нейрофізіолог оцінює функціональні сигнали нервової системи.

Нейропсихолог може проводити мовні або когнітивні тести.

Саме така взаємодія дозволяє досягати максимальної точності.

Чи підходить wake-up анестезія всім пацієнтам

Методика має свої показання та обмеження. Не кожна операція на головному мозку потребує пробудження пацієнта. У більшості випадків достатньо стандартної анестезії та інтраопераційного нейромоніторингу. Рішення про використання awake surgery приймається індивідуально. Лікарі враховують локалізацію патології, психологічний стан людини, наявність супутніх захворювань та очікувану користь від такого підходу.

Важливо враховувати, що сучасна нейрохірургія прагне не просто видалити пухлину чи усунути патологічний процес. Головна мета полягає у збереженні тих функцій, які визначають повсякденне життя людини.

Можливість говорити, спілкуватися з близькими, працювати, читати, писати та залишатися незалежним часто має не менше значення, ніж сама операція.

Саме тому wake-up анестезія стала одним із найбільш яскравих прикладів персоналізованої медицини. Вона дозволяє лікарям отримувати інформацію безпосередньо від пацієнта під час втручання, приймати більш точні рішення та підвищувати безпеку лікування. Те, що ще недавно здавалося незвичним або навіть фантастичним, сьогодні поступово перетворюється на важливий інструмент сучасної функціональної нейрохірургії, головною метою якої є не лише боротьба із захворюванням, а й збереження якості життя людини після операції.