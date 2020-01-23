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Проверять всех атлетов на допинг придется за рубежом

Ожидаемым назвал решение Всемирного антидопингового агентства(WADA) приостановить работу Московской лаборатории глава РУСАДА Юрий Ганус.

«Проблема по материалам именно лабораторным. Раньшебыли вопросы с банками, царапинами и подменами содержимого, то сейчасвопрос встал о том, что изменения были внесены в базы данныхлаборатории«, — пояснил он в интервью Sport24.

Закрытие Московской лаборатории, о котором стало известно 22 января, не помешает России участвоватьв международных соревнованиях и даже принимать их. Это сугубо репутационный ифинансовый удар. Теперь все допинг-пробы спортсменов – и кровь, и мочу – придется отправлять за рубеж.А это сложно и дорого.

Доставка и анализ одной пробы обойдется примерно в $1 тыс.,сообщает «Спорт-Экспресс». По отчету РУСАДА, за 2018 г. было проведено1222 проверки крови российских спортсменов на содержание запрещенных препаратов.Если предположить, что в 2020 г. проб будет не меньше, цена допинг-контроля превысит $1 миллион. В бюджете-2020 эта сумма не предусмотрена.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признаноне соответствующим кодексу WADA в конце 2019 г., напоминает URA.RU. Тогда иностранные специалисты, проверяющие архивы Московскойлаборатории, обнаружили удаленные данные.

Исполком WADA отстранил Россию отмеждународных стартов на четыре года. РУСАДА оспорила это решение, отмечаеттелеканал «360». Окончательный вердикт должен быть вынесен назаседании спортивного арбитража (CAS). Дата рассмотрения еще не объявлена.

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