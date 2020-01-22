СПОРТ

WADA приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве

23:24 22/01/2020

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории. Теперь лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологического паспорта спортсменов, говорится на сайте агентства.

Известно, что решение WADA остается в силе до дисциплинарного разбирательства. В ноябре 2015 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации.

В декабре 2019 исполком WADA на четыре года лишил Россию права принимать участие в крупных международных спортивных мероприятиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. При этом на ближайших соревнованиях смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна страны.



