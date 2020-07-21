Найденная у станции киевского метро «Минская» во вторник взрывчатка и захват заложников в Луцке не связаны между собой, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«У нас каждый день находят где-то взрывчатку и какое-то оружие. Это не имеет отношения к этому», — заявил Аваков на брифинге, который транслировал «Пятый канал», отвечая на вопрос журналиста, связаны ли между собой события возле метро «Минская» в Киеве и захват заложников в Луцке.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе у него взрывчатка и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро «Минская». Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета возле метро в Киеве. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.