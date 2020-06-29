Один человек пострадал при взрыве в городском театре Хельсинки, сообщает полиция финской столицы.

На место происшествия прибыли подразделения скорой помощи, полицейские, спасательные службы.

«На площадке произошел взрыв. По имеющейся информации, один человек пострадал. Причина взрыва в настоящее время выясняется», — сказано в сообщении правоохранителей.

Как пишет издание Helsingin sanomat, взрыв мог произойти в технических помещениях театра, где в настоящее время идет ремонт. Пострадал сотрудник компании-подрядчика.