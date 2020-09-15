Взрыв трубопровода с российским газом на Украине наглядно показывает Европе риски отказа от проекта «Северный поток — 2». Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Минувшей ночью под Киевом в районе населенного пункта Чабаны произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Очевидцы около полуночи услышали продолжительный гул и мощный хлопок впоследствии — как оказалось, рванул участок трубопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому Россия поставляет газ в Европу. Труба диаметром 1,5 метра разгерметизировалась в поле, потому обошлось без массовых жертв и пострадавших. В ближайших населенных пунктах отключили электроснабжение и экстренно принялись перекраивать маршруты подачи газа.

К утру экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил сам факт чрезвычайной ситуации. К этому времени удалось перераспределить экспортные потоки на другие магистрали. «Разгерметизация газопровода в поселке Чабаны под Киевом не повлияет на транзит газа в страны Европейского союза. Поставки газа для потребителей организованы через другие газопроводы», — сообщил оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. Ликвидация последствий аварии на газопроводе займет 2-3 дня.

«Это чрезвычайное происшествие, безусловно, очень показательно, — отмечает Перов. — Советская система трубопроводов «Уренгой — Помары — Ужгород» строилась в 1980-х и с тех пор устарела как физически, так и технологически. Сейчас физически украинским специалистам придется латать трубы 1970-80 годов выпуска, то есть изношенную систему, которая может рвануть в любой момент. Это яркий аргумент для всех противников строительства «Северного потока — 2″ в Европе — украинская система очень ненадежна. Но мы знаем, что новый российско-германский газопровод намеренно политизируют, так что часто доводы здравого смысла и логика просто отвергаются надуманными мотивами. И насколько у европейских политиков хватит разума принять такой сигнал — пока вопрос. В ответ могут прозвучать ангажированные доводы, что такой взрыв мог произойти и в России. Однако если руководствоваться здравыми рассуждениями, сегодняшняя авария — пример, чего Европе ждать от украинской ГТС в будущем».

«Труба» требует инвестиций

«Уренгой — Помары — Ужгород» — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется «Газпромом», украинская — «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины». И если российская часть образцово обслуживается и модернизируется, то об украинской этого сказать нельзя.

ГТС Украины возникла в 1948 году с газопровода «Дашава — Киев» и впоследствии выстраивалась СССР с грандиозным размахом — сегодня составляет почти 3,7 тысячи километров. Кроме труб, в систему входят десятки распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Основная часть системы строилась в 1960-70 годах, так что сейчас это самая дорогая и «дырявая» система — изношенные трубы приводят к значительным потерям при прокачке.

Киев неохотно содержит ГТС, которую зовет «национальным достоянием». Премьер Украины Николай Азаров в сентябре 2013 года оценивал затраты на ремонт трубы в 4,5 млрд евро. Но с тех пор уровень ежегодных инвестиций в ГТС едва достигал 10% от необходимого.

«Украинская сторона даже не пыталась скрывать, что хронически недофинансирует свою газотранспортную сеть, зато регулярно заявляет о поиске средств на это. А нужны многомиллиардные вложения. Своих денег у Киева на это, естественно, нет, что означает необходимость найти инвестора. Россия в свое время предлагала выкупить украинскую сеть и содержать за свой счет, но Кие с возмущением отказал. А значит, остается искать доноров лишь в Европе. Украинская власть предлагает смелый проект по вложению в ГТС страны огромных сумм для включения сети в общую газовую систему Евросоюза. В том числе с использованием украинских газовых хранилищ, которые очень велики. Для Киева появление такого инвестора было бы успехом, но пока даже намека на него не было. А украинская ГТС продолжает ветшать и устаревать без вложений», — подчеркивает Перов.

Здравый смысл указывает на «Северный поток — 2»

Европа готова спонсировать модернизацию трубы только в том случае, если Россия гарантирует транзит «голубого топлива» через нее. Однако для Москвы куда выгоднее задействовать новейшие газопроводы, прокачка по которым вдвое дешевле, чем по гигантской устаревшей украинской сети. Узлов и агрегатов для этой ГТС не выпускают уже 25 лет, мастера на местах выкручиваются как могут, но и советские резервы деталей практически истощены.

Тем временем в Европе антироссийские силы под давлением США объявляют о необходимости остановить проект «Северный поток — 2», связывая его с сомнительной историей о якобы отравления блогера Алексей Навального. Без доказательств делаются заявления о «боевом происхождении яда» и «политическом заказе» этой истории. Политологи не сомневаются: вся история режиссирована США, чтобы остановить строительство газопровода.