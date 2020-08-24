Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.

«Взрыв на арабском газопроводе между районами Думайра и Адры привел к общему отключению электричества в Сирии», — говорится в сообщении телевидения в Twitter.

Как отмечает телевидение, в миннефти страны заявили, что взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион страны, «мог быть террористическим актом».