Басманный суд Москвы приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинации с фиктивным возвратом билетов. Об этом 25 декабря сообщило «РИА Новости».

«Назначить наказание по совокупности преступлений Максиму Матюшеву 13 лет колонии строгого режима, Андрею Жданову — 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Кириллу Кулабухову — 10 лет колонии общего режима», — гласит решение суда.

Прокуратура просила более строгие наказания — от 10 до 15 лет. Суд признал хакеров виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации и участии в организованном преступном сообществе.

Отмечается, что по делу о мошенничестве с железнодорожными билетами обвиняются 29 человек. Участники банды вели активную деятельность в 2013–2014 годах. Они бронировали дорогие билеты через интернет, не платили за них или вносили минимальную сумму, а затем сдавали их через кассы, получая наличные.

Раскрывшая преступления хакерской группы старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была убита возле своего дома в Подмосковье 10 октября 2018 года.

Предполагаемого убийцу Шишкиной задержали 7 марта в Санкт-Петербурге, днем позже суд арестовал его. В тот же день был задержан 17-летний юноша, который, по версии следствия, выступил посредником в преступлении. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к убийству.