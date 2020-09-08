В здании Пресненского суда проходит оглашение приговора Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову. Звезда театра и кино обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, при управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Прокурор запросил 11 лет лишения свободы. Суд признал Ефремова виновным.

В ходе судебных разбирательств судом установлено, что в машине артист был один и сам управлял транспортным средством. Таким образом, показания свидетелей защиты, утверждавших, что Ефремов сидел на пассажирском сидении, а на педаль давил кто-то другой, не соответствуют действительности.

Суд потребовал взыскать в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего в аварии с Ефремовым, 800 тысяч рублей. Остальным потерпевшим — вдове, брату и младшему сыну по 1 рублю. В качестве наказания судья Елена Абрамова постановила назначить Ефремову 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запретить управлять транспортными средствами на 3 года.