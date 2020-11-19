Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил расширить число способов вызова скорой помощи, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RT.

Общественник считает, что россиянам надо дать возможность вызывать врача помощью СМС. Свою идею Курдесов направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Автор инициативы выразил уверенность в том, что такой подход позволит сократить время на дозвон пациента и ответа служб скорой помощи на его вызов. Общественник подчеркнул, что данная мера была бы весьма актуальна в нынешних реалиях, когда система здравоохранения находится под большой нагрузкой.

Кудресов также отметил, что уже сегодня в некоторых населённых пунктах России данный способ доступен глухонемым пациентам. Он не требует времени на дозвон, а время отправки сообщений фиксируется.