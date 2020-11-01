В следующем учебном году российские вузы будут принимать студентов по новым правилам. Сегодня, 1 ноября, на официальных сайтах образовательных организаций размещаются подробные правила приема, пишет «РГ». Ранее срок их публикации был 1 октября, однако в этом году его перенесли из-за обновления порядка приема абитуриентов, утвержденного Минобрнауки.

Согласно новым правилам со следующего учебного года процедура онлайн-приема документов от абитуриентов станет обязательной наряду с их очной подачей. Изменится также количество направлений, на которые можно подавать документы в вуз.

Правило «пять вузов по три направления в каждом» заменит новое — поступать можно минимум в два университета и максимум на десять направлений подготовки в рамках одного учебного заведения. Также количество направлений вузы будут устанавливать самостоятельно.