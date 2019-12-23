Для государственных и частных управляющих компаний создали мобильное приложение, которое со временем заменит диспетчеров. Сначала разработку внедрят в 29 регионах, с властями которых имеются соглашения о сотрудничестве по цифровизации.

Сервис появится, в частности, во Владивостоке, Новосибирске, Санкт-Петербурге. По мнению экспертов, перевод заказа услуг в цифровую область повысит спрос на них почти на треть.

Цена приложения для управляющей компании будет зависеть от количества квартир и сроков подписки. Например, для ЖК на тысячу квартир подписка на год составит 68 тыс. рублей. С помощью приложения жильцы смогут вызывать сантехников, электриков и слесарей без звонков диспетчерам.

Инвестиции в проект составили 40 млн рублей, рассказали «Известиям» в разработавшей технологию компании МТС.

С помощью сервиса также можно подавать показания счетчиков ЖКУ, оплачивать коммунальные и коммерческие услуги управляющей компании, участвовать в электронных голосованиях и опросах.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 24 декабря.