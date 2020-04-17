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Российские банки в начале этой недели обнаружили новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов для перемещения по столичному региону в период режима самоизоляции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Утверждается, что аферисты под видом социальных работников обращаются к банковским клиентам, предлагая «помочь» с оформлением разрешения. Преступники выманивают у жертв персональные данные.

Газета «Известия», в свою очередь, выяснила, что сетевые мошенники в настоящее время организуют в даркнете глобальную преступную систему, состоящую из поддельных сайтов, взломанных аккаунтов в социальных сетях и вредоносных Telegram-ботов. Данная схема, известная как «кроличья нора», подразумевает массовую рассылку адресов фейковых сайтов, которые будут максимально похожи на ресурсы государственных органов, имеющих полномочия по выдаче документов (в их числе mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru). От посетителей будут требовать ввести паспортные данные и реквизиты банковских карт — якобы для оплаты услуги после получения.

После того, как преступники получат необходимую информацию, они смогут вывести со счетов жертв всю имеющуюся сумму.

С 13 апреля в столичном регионе начался первый этап оформления цифровых пропусков в связи с усилением мер для борьбы с распространением коронавируса. Пока их необходимо получать для поездок, подразумевающих использование личного автомобиля, такси и общественного транспорта. Пропуска будут выдаваться для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях. Со среды, 15 апреля, их наличие стало обязательным. Пока пропуск не требуется для передвижения пешком, но необходимо соблюдать установленные правила и ограничения.

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