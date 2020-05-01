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У людей, заразившихся коронавирусом, появляются высыпания на животе и руках, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводит ТАСС.

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл свое состояние

Заявление медика прозвучало в процессе онлайн-конференции, проведенной представителями Российского еврейского конгресса. По его словам, в ходе наблюдений за больными COVID-19 выяснилось, что у большинства из них присутствуют разнообразные высыпания на коже.

«В первую очередь — на коже кистей и живота», — пояснил Проценко.

Он также добавил, что, только сравнивая информацию о коронавирусе с данными от зарубежных коллег, можно делать выводы о возможной мутации инфекции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские ученые заявили, что COVID-19 с большой долей вероятности не станет хроническим заболеванием. Заместитель директора Национальной комиссии здравоохранения страны Цзяо Яхуи заявил, что зараженные коронавирусом люди, вряд ли навсегда останутся инфицированными, как при гепатите B.

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