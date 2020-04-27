Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил в Россию туристов из индийского Гоа. Об этом сообщило правительство Нижегородской области.

Самолет следовал по маршруту Гоа – Уфа – Нижний Новгород и приземлился в конечной точке назначения в понедельник, 27 апреля, в 5:04 мск. Всего в самолете находились 162 человека, часть из них высадилась в Уфе — промежуточной точке пути, в Нижний Новгород прибыло 30 жителей региона и 21 житель других российских регионов.

Отмечается, что все нижегородцы будут проходить двухнедельный карантин. Жители других регионов РФ будут направлены в обсерватор, откуда их с соблюдением всех санитарных требований отправят по домам, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитина.

С начала апреля в Россию уже вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов. Предварительный график вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля, сообщали в Минтрансе.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

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