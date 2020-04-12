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Авиарейс AFL 103 доставит граждан России из Нью-Йорка в Москву 14 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

«Вылет рейса Нью-Йорк — Москва состоится 14 апреля 2020 [года] в 19:20 (местное время). Рейс № AFL 1032», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перелет возможен только для россиян, проживающих в Москве и Московской области.

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